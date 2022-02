Les infos de 8h - Procès Lelandais : le soulagement de la grande soeur de Maëlys, Colleen, à l'annonce du verdict

Nordahl Lelandais a été condamné ce vendredi 18 février par la cour d'assises de Grenoble à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, pour le meurtre de la petite Maëlys après son enlèvement en août 2017 lors d'un mariage. À l'annonce du verdict, sa grande soeur, Colleen 16 ans, a fait part de son grand soulagement après 3 semaines de procès particulièrement éprouvantes.

"Je suis très contente du verdict, je suis malheureusement déçue par l'autre dans le box, qui aurait pu nous apporter beaucoup plus de vérités. Mais bon, je suis déjà contente pour ma soeur, c'est une guerrière. Mes parents aussi, on sera toujours solidaires", a-t-elle confié.

"J'espère que Maëlys sera présente dans l'esprit de tous les Français, c'était tout pour moi, mon exemple, et si je pouvais prendre sa place, je le ferais", a-t-elle ajouté. Nordahl Lelandais, qui s'était une dernière fois excusé auprès de la famille de la petite fille vendredi lors de la dernière audience, a toujours maintenu que la fillette est montée de son plein gré dans son véhicule le soir du drame, pour "voir ses chiens", et qu'il ne l'a jamais agressée sexuellement.

