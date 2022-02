Les infos de 6h - Tempête Eunice : nuit très agitée dans le nord de la France

Les vents ont soufflé fort cette nuit dans le nord de la France. Des poids lourds, des arbres déracinés, des toitures arrachés, la tempête n'a heureusement pas fait de mort mais 6 personnes ont quand même été blessées dans le Pas-de-Calais et la Somme, souvent à cause des accidents de la route liés aux fortes rafales.

Au Touquet, deux agents municipaux ont évité le pire, d'après le maire de la ville Daniel Fasquelle : "Un gros bloc de béton a été arraché du toit d'un immeuble et qui a été projeté avec une grande force sur les deux agents. Le bloc de béton est passé par la porte d'une fourgonnette et les deux agents ont été blessés. On a échappé au pire, on a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises. On n'a jamais vu ça", a-t-il dit.

La circulation des trains dans le nord devrait reprendre normalement ce matin. Si 85.000 foyers restaient privés d'électricité ce vendredi soir, aucune victime n'est a déploré en France, ce qui n'est pas le cas aux Pays-Bas notamment où 4 personnes ont trouvé la mort, victimes pour la plupart des chutes d'arbres.

À écouter également dans votre journal

Affaire Maëlys - Nordahl Lelandais a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys en 2017. L'homme de 39 ans est resté calme au moment du verdict.

Crise ukrainienne - Ce vendredi 18 février, Joe Biden a avoué être "convaincu" que Vladimir Poutine avait "pris la décision" d'envahir l'Ukraine. Le locataire de la Maison-Blanche tempère, estimant qu'il n'était "pas trop tard" pour revenir sur la voie diplomatique.

Présidentielle 2022 - À 49 jours de la présidentielle, Florian Philippot, figure de la lutte anti-passe sanitaire et vaccinal a décidé de jeter l'éponge. L'ex membre du Rassemblement national n'a récolté qu'un seul parrainage, sur les 500 obligatoires.