Les autorités ont fait une découverte étonnante dans un canal de Saint-Chamas, près de Marseille : un cimetière flottant de voitures volées. Inlassablement les cinq gendarmes plongeurs sanglent par huit mètres de fond les carcasses remplies de limon et de boue, qu'une immense grue dépose ensuite sur le chemin de halage. Au fond, on trouve de tout de la Twingo à la Maserati en passant par une camionnette d'artisan, toutes volées.

Alors bien sûr pour beaucoup ce sont des arnaques à l'assurance, mais pour d'autres on peut soupçonner des délits comme ce 4X4 dont l'avant est défoncé et qui pourrait bien avoir été une voiture bélier. "Hier, nous avons sorti une Mégane RS. Nous savons qu'il y a des réseaux de Mégane RS dans les Bouches-du-Rhône et au-delà", assure le lieutenant Sébastien Pussini, commandant la brigade fluviale et maritime de Martigues.

La gendarmerie espère trouver des indices dans ces carcasses de voitures Crédits : Etienne Baudu - RTL Selon les gendarmes, des voleurs et braqueurs envoient ces véhicules dans le canal Crédits : Etienne Baudu - RTL Certains véhicules pourraient avoir servi de voiture-bélier Crédits : Etienne Baudu - RTL Les gendarmes doivent faire appel à une grue pour extraire les véhicules du canal Crédits : Etienne Baudu - RTL Certains véhicules se sont sans doute retrouvés là pour une arnaque à l'assurance Crédits : Etienne Baudu - RTL 1 / 1

"Il peut y avoir des braquages mais souvent ce sont des vols dans des magasins la nuit, où ils ouvrent au chalumeau l'entrée et chargent la voiture et partent à fond. Après ils se garent, vident leur véhicule dans d'autres véhicules volés. Ensuite, le premier véhicule, ils le brûlent ou le jettent dans le canal, en prenant soin d'effacer toute trace", détaille-t-il.

Et pourtant, c'est une des spécificités de la brigade fluviale et maritime, ses plongeurs peuvent retrouver des indices dans ces véhicules immergés. "On a développé des méthodes de prélèvement d'ADN, de photocopie d'empreintes malgré la faible visibilité". Grâce à ces indices des enquêtes vont pouvoir être ouvertes. Et l'une d'entre elles concernera sans doute un vaste trafic de pièces détachées. Plusieurs dizaines de Clio blanches complètement désossées ont été retrouvées au fond du canal.

