Agriculteurs : la présidente de la FNSEA demande de "suspendre le mouvement"

publié le 27/11/2019 à 22:40

À l'issue d'un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture et des conseillers de l'Élysée, la présidente de la FNSEA Christiane Lambert a demandé aux agriculteurs de "suspendre le mouvement" de contestation. Mercredi 27 novembre, les agriculteurs ont manifesté dans toute la France et bloqué le périphérique parisien.

"Nous suspendons et nous rencontrons le 3 (décembre) au matin, c'est-à-dire mardi matin à 9h30, Édouard Philippe et ses conseillers avec les Jeunes Agriculteurs (JA) pour refaire un point sur l'ensemble des sujets", a-t-elle déclaré. Ce mercredi, de nombreux agriculteurs venus des Haut-de-France, de Normandie, du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté ont convergé comme prévu vers la capitale à l'appel de la FNSEA.

Les manifestants veulent mettre la pression sur la grande distribution et ses fournisseurs et dénoncer le manque de considération dont ils seraient victimes, parfois appelé "agribashing". "Si on n'est pas entendus, on reste sur Paris", ont scandé les manifestants. Vers 18 heures, une délégation a été reçue au ministère de l’Agriculture.