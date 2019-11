publié le 30/11/2019 à 08:44

Des stations services prises d'assaut en Bretagne. Une cinquantaine d'entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics venus du Finistère et des Côtes-d'Armor protestent contre la fin annoncée du gazole non routier et bloquent les dépôts pétroliers de Brest et Lorient.

Ils se mobilisent depuis ce jeudi 28 novembre contre la suppression annoncée par le gouvernement de l'avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR). Selon Jacky, dirigeant d'une entreprise de BTP, ce sont des dizaines de petites et moyennes entreprises (PME) qui sont en danger : "On veut nous assassiner. Ils vont nous abattre financièrement. On nous demande de payer 50 centimes supplémentaires au litre mais où va-t-on chercher l'argent?".

Si l'augmentation du gazole s'applique, la situation sera terrible pour le moral et les finances des PME selon Aimé, qui emploie 12 salariés : "On met du personnel sur la paille. Des chefs d'entreprise vont être en grand désespoir et certains, comme les agrigulteurs, vont se suicider. Cela tourne à la tête". Les manifestants se disent déterminés à bloquer les stations services tant qu’ils n’obtiendront pas satisfaction. L’année dernière, leur mouvement avait duré six jours.

