publié le 27/11/2019 à 18:53

Les agriculteurs ont tenu leur promesse. Une délégation est reçue en ce moment même au ministère de l’Agriculture. Des centaines de tracteurs ont convergé dès ce matin vers la capitale et bloquent toujours la circulation ce soir.

Frédéric 27 ans ne compte plus rejoindre le centre de Paris. "Les CRS nous attendent. Ils nous prennent limite pour des barbares. Tout est déployé, les canons à eau tout ça. Mais on vient pas là pour faire de la casse, on vient juste là pour faire bouger le pouvoir. En faisant 70 heures par semaine c'est par normal qu'on se dégage 300 ou 400 euros", explique l'agriculteur.

À l'arrière du cortège des automobilistes excédés tentent de se frayer un chemin. Stéphane, livreur de fruits et légumes, soutient le mouvement, il explique : "Ils travaillent toute leur vie, on e compte même pas le nombre d'heures qu'ils font dans une journée. Ils travaillent pratiquement à perte. C'est la grande distribution qui prend les trois quarts de leur pouvoir d'achat. Je suis entièrement d'accord avec eux mais moi ça me pénalise."



Ce soir la situation semble dans l'impasse. "C'est pas des millions d'euros qu'on demande, c'est d'être entendus, que le chef de l'État s'exprime pour une ambition de l'agriculture. Avec ce que vit le monde agricole il me semble que c'est normal qu'on soit reçu au niveau de l'Élysée", dit le secrétaire de la FNSEA.



À écouter également dans ce journal

Militaires tués au Mali - La ministre des Armées est arrivée au Mali pour un hommage au 13 militaires tués lors d'une mission anti-jihadistes. Un hommage national sera rendu aux Invalides lundi prochain.

Réforme des retraites - Le Premier ministre s'est exprimé lors d'une réunion à huit-clos mardi 26 novembre devant les parlementaires de la majorité. Édouard Philippe a annoncé que la clause du grand-père est définitivement enterrée.



Christian Quesada - Le champion des 12 Coups de midi est incarcéré depuis mars dernier pour "corruption de mineurs" et "détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique". Il fait l'objet de cinq nouvelles plaintes pour des faits similaires.