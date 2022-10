Les infos de 8h : Meurtre de Lola : l'important dispositif mis en place pour les funérailles de la collégienne

Ce lundi 24 octobre dans l'après-midi vont avoir lieu à Lillers (Pas-de-Calais), les obsèques de Lola près de neuf jours après le décès de la jeune collégienne dans des circonstances particulièrement effrayantes. Plusieurs milliers de personnes sont attendues dans cette commune d'où est originaire la mère de la victime pour une cérémonie qui doit se tenir à la Collégiale Saint-Omer.

La ville a prévu un important dispositif sécurisé afin de pouvoir accueillir près de 6.000 personnes. "On a choisi de rendre aussi disponible la place de l'église pour y accueillir toutes les personnes qui ne pourraient pas rentrer dans la Collégiale et qui souhaitent participer aux funérailles", a ainsi expliqué la maire de la commune, Carole Dubois, au micro de RTL. "Le dispositif est fait de manière à accueillir le plus de monde possible. La cérémonie religieuse sera retransmise par haut-parleur".

Elle a voulu aussi rappeler son soutien total envers la famille de la victime : "L'émotion est vive. Les habitants ont pris part aussi, de façon simple, mais percutante. Je respecte encore une fois le silence que nous demande la famille. Respect, dignité et sympathie également. Ils n'ont sans doute pas conscience de la somme de messages qui leur sont adressés". Cette cérémonie religieuse sera célébrée par Olivier Leborgne, l'évêque d’Arras.Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera lui aussi présent

À écouter également dans ce journal

