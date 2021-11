Ce drame est devenu le symbole du mal-logement à Marseille. Le 5 novembre 2018, huit personnes mouraient dans l’effondrement de deux immeubles vétustes rue d’Aubagne. Trois ans plus tard, les pouvoirs publics ont racheté huit bâtiments dans cette rue pour reprendre la main sur ce quartier très fragilisé. Les expropriations viennent d’ailleurs de commencer, mais certains occupants refusent de quitter les lieux.

Quatre propriétaires dont Maël Camberlin vont contester ces expropriations devant la justice. Ils dénoncent entre autres des indemnisations trop faibles pour l'hypercentre de la deuxième ville de France. "Déjà, il y a une volonté pour certains de rester, notamment les propriétaires-occupants. Autrement, il y a le côté biens et argent, qui a des prix extrêmement bas. Cela va de 400 à 2.000 euros du m²", confie Maël. Concernant les travaux et les risques potentiels, il se veut rassurant. "C'est sous contrôle judiciaire. On ne va pas chercher, pour ceux qui veulent en faire (des travaux), à faire n'importe quoi".

Sur injonction de la justice, l'un de ces propriétaires a déjà réalisé des travaux dans son appartement à hauteur de 75.000 euros. Il risque tout de même l'expropriation. Il a écrit son amertume sur un drap blanc, flottant au milieu des volets clos. Des portes murées que les marchands de sommeil ont désertées. Ils ont été impunis pendant des années, ils sont désormais signalés au procureur. "Autour de 80 signalements ont été faits depuis juillet 2020. On a déjà obtenu une condamnation au pénal avec de la prison", affirme Patrick Amigo, adjoint au maire de Marseille, en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne.

Le bémol de ce projet de réhabilitation de la rue d'Aubagne reste que seule une partie minime restera réservée aux logements sociaux, dans un centre-ville qui en compte déjà très peu.

