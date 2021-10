Marseille : la police lance un appel à témoins après la disparition d'un adolescent de 16 ans

Cela fait plus de 20 jours que les proches du jeune Yanis, 16 ans, sont sans nouvelles, rapporte un article du 20minutes. Pour tenter de retrouver l'adolescent, qui a disparu à Marseille alors qu'il se rendait au Prado le 10 octobre dernier, la police a diffusé un appel à témoins.

Le 10 octobre dernier, le jeune adolescent a quitté le domicile familial pour se rendre sur les plages du Prado, situées au sud de la cité phocéenne. Le jeune garçon n'est jamais revenu à son domicile depuis, et n'a donné aucun signe de vie à ses proches.

De corpulence normale, Yanis mesure 1,78m et a les cheveux et les yeux noirs. Lorsqu'il a disparu, il était vêtu d'un pantalon, d'un haut bleu marine et d'une doudoune sans manches noire, avec un masque de protection anti-Covid noir de la marque Jordan. Il portait "une paire de baskets blanche et bleue" de la même marque le jour de sa disparition, a indiqué la police.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter les forces de l'ordre. Pour joindre directement leurs services, il faut composer le 04.84.35.33.62, le 04.84.35.33.26, ou le 04.84.35.33.73.