Un potentiel désastre pour la biodiversité ? Depuis la découverte de la présence du frelon oriental sur le territoire français, les scientifiques redoutent la prolifération de cette espèce d'hyménoptères dont la capacité d'expansion est "très, très rapide", rapporte la revue spécialisée Faunitaxys. Si les dangers pour l'Homme sont d'ores et déjà connus, ces frelons prédateurs représentent une menace pour les abeilles, classées comme espèce en voie de disparition.

C'est à l'occasion d'une étude menée sur l'écosystème marseillais que les chercheurs Gérard Filippi, Alain Coache et Bruno Gereys ont trouvé des frelons orientaux au niveau du ruisseau des Aygalades, détaille un article de BFM TV. Comme le rappelle Faunitaxys, cette espèce nommée Vespa orientalis Linnaeus est "aisément identifiable" car "son schéma de coloration caractéristique" ne la fait ressembler à "aucune des 21 autres espèces de frelons connues dans le monde".

Un danger pour les abeilles

Les chercheurs, qui privilégient la piste de l'acheminement accidentel par bateau, doivent désormais vérifier si cette espèce s'est répandue dans d'autres quartiers de la cité phocéenne.

Connus pour "leur caractère menaçant", les Vespa orientalis Linnaeus sont "très dangereuses, très invasives et prédatrices d'abeilles". "Sa présence pourrait créer des difficultés dans le secteur de l’apiculture" et peut "occasionner des dégâts dans les ruchers", poursuit l'article de Faunitaxys. Gérard Filippi appelle donc à "rapidement trouver le nid pour le détruire le plus rapidement possible".

Pour rappel, "les populations d’abeilles domestiques ont chuté de 25% en Europe entre 1985 et 2005", souligne le site Greenpeace. En cause : les dérèglements climatiques, la disparition des habitats naturels liée aux monocultures ou encore les traitements phytosanitaires.