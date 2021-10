C'est un appel à l'aide que lance, ce jeudi 29 octobre, le maire de Miradoux, une commune située dans le Gers. L'élu tente coûte que coûte d'éviter la fermeture de la pharmacie de son village, la seule à 15km à la ronde. Malgré ses 50 clients par jour, aucun repreneur ne s'est présenté pour l'instant.

Si elle vient à fermer, sur place, les habitants redoutent un effet domino. La pharmacienne, Marie-Claire a pris la décision de fermer son officine le 31 décembre, "sauf si tout d'un coup apparaissait quelqu'un qui souhaite nous remplacer sur la pharmacie de Miradoux", explique-t-elle.

Jérémy Lagarde, le jeune maire de la commune de 28 ans, se démène pour son village : "Nous avons envoyé des courriers à Agen et Montauban aussi. Nous avons également envoyé des courriers aux universités pour essayer de toucher aussi les jeunes qui souhaitent être leur propre patron". L'élu redoute que cela ne mette à mal l'activité des trois infirmières et des trois médecins du village.

Dans le village, la nouvelle est accueillie très froidement. "L'école, on a réussi à sauver quelques classes, c'était bien reparti et là c'est un nouveau coup d'arrêt. Pour le développement, c'est un peu compliqué", regrette un habitant. "Maintenant, il faudra faire 30 kilomètres au total (pour se rendre à la pharmacie) et vu le prix de l'augmentation du gasoil, c'est dur", fustige un autre.

