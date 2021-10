Prix du carburant : vers une baisse temporaire de la fiscalité ?

"Les derniers arbitrages sont en cours". Invité à l'antenne de RTL ce mardi, le porte-parole du gouvernement assurait que l'exécutif travaillait sur une solution face à l'augmentation des prix des carburants. Gabriel Attal promet d'ailleurs une mesure "simple, juste, efficace (…) d'ici la fin de la semaine".

La dernière réunion d'arbitrage à ce sujet doit avoir lieu mercredi ou jeudi au plus tard. L'option qui tient la corde pour le moment, selon un proche d'Emmanuel Macron, serait une baisse de la fiscalité temporaire. Une sorte de taxe flottante qui ne dit pas son nom, et qui remonterait automatiquement lorsque le carburant repasse sous un certain prix.

Ce système a l'avantage de cibler tous les Français, des classes populaires aux plus hauts cadres, et surtout de ne pas plomber les finances du pays trop longtemps. Pour rappel, 15 centimes de taxe en moins par litre représentent 500 millions d'euros en moins dans les caisses de l'État. Il s'agirait d'une mesure d'exception et non-pérenne, martèle un conseiller.

Si vous entendez toujours parler du chèque carburant, c'est normal. Le chef de l'État ne rejette toutes les options qu'à la dernière minute. "Les ministres qui en parlent dans les médias n'en savent rien", tacle un proche du président. Une manière de rappeler à tout le monde que le seul décisionnaire s'appelle Emmanuel Macron.