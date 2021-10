Isabelle Cesari, responsable des Relations gagnants du groupe FDJ, et Thierry Gabarret, directeur général de la Pacifique des Jeux à Tahiti.

Elle est désormais la plus grande gagnante française à l’Euromillions. La Française des Jeux vient de remettre le chèque de 220 millions d’Euros à une jeune polynésienne soit 26,252 milliards de francs pacifique. C’est elle qui a trouvé les 5 bons numéros (21, 26, 31, 34, 49) et les 2 étoiles (2 et 5).

Cette joueuse a tenté sa chance pour la première fois à l’Euromillions. Elle n’avait pas de numéros fétiches et a utilisé le système flash (combinaison aléatoire de numéros) pour valider sa mise et a validé sa mise chez un détaillant à Tahiti. Ces chiffres au hasard lui ont donc porté chance puisqu’elle rejoint le club très fermé des très grands gagnants française. Elle en prend même la tête.



Le dernier grand gain remonte à 2013 en Polynésie Française où 16 millions d’euros avait été remportés à Papeete. En France Métropolitaine le plus gros gain remporté jusque là était de 200 millions d'Euros le 11 décembre 2020.

Les équipes de la FDJ ont fait le déplacement à Tahiti

Cette jeune joueuse voyait son grand père jouer mais n’avait jamais parié : "Je disais souvent à mon papi que le jour où je jouerai à mon tour, la chance me sourirait", a expliqué la jeune femme à la FDJ qui relate ses propos dans un communiqué. Elle s'est confiée aux équipes qui ont fait spécialement le déplacement à Tahiti pour lui remettre son gain.



La gagnante a d’abord caché son ticket "sous son lit, dans ses vêtements". "Finalement, j’ai eu peur d’oublier où je l’avais mis", poursuit la jeune femme.



Lucide et les pieds sur terre elle a expliqué lors de la remise de son gain qu’elle ne ne changerai pas. "Je vais rester simple, celle que je suis, et continuer à me promener en nu-pieds" assure la nouvelle multimillionnaire.

Elle souhaite s'acheter un pied-à-terre sur tous les continents

Cette nouvelle gagnante souhaite d'abord en profiter pour voyager "j’ai envie de parcourir le monde avec ma famille et notamment de découvrir la neige que je n’ai jamais vue" a-t-elle expliqué.



Dans un communiqué la Française des Jeux précise que la jeune femme, qui souhaite tout de même conserver l'anonymat, va investir dans l’immobilier et "s’acheter un pied-à-terre sur tous les continents."



La gagnante veut continuer à travailler et fonder son entreprise et faire preuve de solidarité envers les enfants.