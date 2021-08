Les infos de 12h30 - Passe sanitaire : pourquoi les pharmaciens ne peuvent pas délivrer de QR codes

Il reste possible de se faire tester ce samedi 14 août mais pour le QR code, cela risque d'être un peu plus compliqué. Depuis vendredi après-midi, de nombreuses pharmacies sont tout simplement incapables de générer des passes sanitaires. En cause, une panne informatique qui a de quoi irriter les Français qui souhaitent se rendre au restaurant ou partir en vacances.

"La panne est résolue ce matin mais avec de petits dysfonctionnements en cours de matinée", constate Marie-Christine Le Quellec, pharmacienne à La Bouëxière. "C'est assez pénible d'être ralentie par ce site SIDEP, qui est sous-dimensionné par rapport à la demande qui est énorme actuellement", ajoute-t-elle.

Depuis l'instauration du passe sanitaire le 21 juillet, le nombre de tests PCR et antigéniques réalisés a connu un bond remarquable, jusqu'à 4.118.800 tests entre le 26 juillet et le 1er août. Une hausse qui pourrait devenir encore plus flagrante depuis l'extension de ce passe. "Depuis l'instauration du passe sanitaire, tous les jours il y a des ralentissements, en particulier les vendredis. Tous les vendredis, il y a comme une surchauffe de ce système. Et là, depuis vendredi c'était l'apothéose, c'était impossible", poursuit la pharmacienne qui déplore que le SIDEP soit "l'unique site de détention de ces QR codes".

À écouter également dans ce journal

Passe sanitaire - Plus de 200 manifestations sont prévues en France ce samedi, cinquième week-end de manifestation anti-passe sanitaire d'affilé.

Coronavirus - La Guadeloupe se reconfine pour faire face à la situation sanitaire catastrophique sur l'île. Le taux d'incidence y dépasse désormais les 2.000 cas pour 100.000 habitants.

Trafic routier - Bison Futé prévoyait un samedi compliqué sur les routes, notamment pour les retours de vacances. Jusqu'à 960km de bouchons ont été comptabilisés ce samedi.