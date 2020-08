publié le 23/08/2020 à 18:53

Le mistral s'est levé dans les Bouches-du-Rhône et souffle par rafales à plus de 80km/heure par endroits. Le département est placé en risque très élevé d'incendie et les massifs ont tous été fermés au public. 300 pompiers sont prévus en renfort et à l'entrée des calanques, les touristes doivent rebrousser chemin.

Chaussures de randonnée aux pieds, sac à dos avec pique-nique, Marc doit faire demi-tour : "Avec la sécheresse qui sévit et ce vent incontrôlable, le risque était très important. On va se rendre à l'évidence et renoncer à notre petit projet".

Le mistral s'est levé dans la nuit provoquant la fermeture automatique du parc, une petite déception pour Claire : "On va réfléchir et se poser manger un bout". Romain, lui, garde en tête le récent incendie sur la côte bleue : "On a vu qu'il y avait pas mal d'incendies du côté de Martigues donc on comprend le danger."

À écouter également dans ce journal

Politique - En trois jours, Le Temps des tempêtes fait mieux que Passion, le précédent ouvrage de l'ex-président, qui s'était écoulé à 300.000 exemplaires.

Présidentielle 2022 - En clôture des journées d’été de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a déclaré ce dimanche 23 août qu’il prendrait une décision "au mois d’octobre" sur une éventuelle candidature à l’élection présidentielle de 2022.

Football - Le Paris Saint-Germain joue la première finale de Ligue des champions de son histoire contre le Bayern Munich à 21 heures à huis clos à Lisbonne.