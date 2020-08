Vacances d'été : comment éviter la noyade ?

publié le 02/08/2020 à 11:38

Un homme de 27 ans s'est noyé samedi 1er août dans l'après-midi au lac de la Ramée à Toulouse. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce drame. C'est le quatrième nageur à perdre la vie dans ce lac depuis un mois.

Chaque été, la noyade est un fléau, elle tue tous les ans près de 1.000 personnes en France notamment dans le Var où cinq décès ont été enregistrés depuis 10 jours. Pour lutter contre le phénomène, des opérations de sensibilisation se multiplient sur les plages.

La première étape : savoir réagir. "Si quelqu'un se noie, on apprend à venir le sauver, confie Noah, 9 ans au micro de RTL. Il s'accroche à la bouée, on le ramène sur la plage". Des exercices ludiques mais aussi un rappel des bons comportements : "il ne faut pas coller les autres parce que ça peut être dangereux" et sinon "on appelle la sécurité", rapporte un autre jeune.

Même si elles semblent évidentes il y a des bases à respecter pour éviter tout risque. "On ne doit pas sauter dans l'eau sans s'être préalablement mouillé", rappelle Hervé Duchemin, président de la société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) à La Londe-les-Maures. Il faut "vérifier que son organisme est en situation d'acception de la situation dans laquelle il va se mettre".

En clair, on se mouille la nuque, on rentre dans l'eau progressivement et on profite.