publié le 24/08/2020

La police parisienne a arrêté 148 personnes pour des faits de dégradations ou de violences après la défaite du Paris Saint Germain en finale de Ligue des champions, a annoncé la préfecture de police de Paris, ce lundi 24 août.



Des heurts ont opposé les forces de l'ordre et des groupes de jeunes pendant et après le match de la finale de la Ligue des Champions autour du Parc des Princes et de l'avenue des Champs-Elysées où des voitures ont été incendiées et des vitrines de magasins cassées. Il y a par ailleurs eu "404 verbalisations pour non port du masque sur secteur de port obligatoire", a ajouté la préfecture.

Peu avant 1h du matin le 24 août, des groupes de jeunes ont affronté la police à coups de jets de bouteilles en verre et de tirs de mortiers d'artifice. Les forces de l'ordre ont utilisé gaz lacrymogènes et lanceurs de balle de défense.

A peine le match terminé des sauvages débarquent en masse sur les Champs Élysées ! #PSGFCB #FCBayern #BAYPSG pic.twitter.com/c7saJCULdn — Soline Roche (@RocheSoline) August 24, 2020

Autour du parc des Princes, dès la fin du match, dépités par la défaite de leur équipe, des supporters ont attaqué les balustrades entourant le chantier de rénovation de la fontaine de la porte de Saint-Cloud, avant d'être stoppés par des jets de gaz lacrymogène. Au loin, des feux d'artifice et les détonations sourdes de gros pétards.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a estimé dès les premiers heurts qu'il s'agissait de "débordements inadmissibles".