Nicolas Sarkozy ironise sur la position de certains maires écologistes

publié le 16/09/2020 à 16:33

Le Tour de France machiste et polluant, le sapin de Noël traité d'arbre mort, les maires écologistes de Lyon et de Bordeaux ont suscité la polémique la semaine dernière, et après les Amish et la lampe à huile d'Emmanuel Macron, c'est Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé à ce sujet.

"Moi vous savez j'aime le cyclisme, j'aime le Tour de France. C'est un spectacle gratuit avec des gens admirables qui font un sport admirable. Jamais je n'aurais imaginé que l'on attaquerait ces gens-là, qu'on les mépriserait, c'est ça la régression. Quand j'étais enfant, j'allais avec ma mère, j'attendais le jour de Noël pratiquement toute l'année, on allait choisir le sapin parce que c'était tellement important pour moi le symbole, la culture, le respect d'une tradition, la famille autour de ça. Je n'avais pas le sentiment d'être un criminel qui faisait du mal à l'humanité, ça me fait du bien de ne plus être dans la politique. C'est la négation de ce que nous sommes profondément. Comment voulez-vous qu'on aille vers l'avenir si à ce point-là on renie nos racines ?" s'est insurgé l'ancien président de la République.