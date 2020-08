Recyclage : la consigne va-t-elle devenir obligatoire ?

publié le 16/08/2020 à 08:33

Vous avez peut-être vu sur votre lieu de vacances le retour de la consigne des bouteilles en verre. En Alsace, en Bretagne, des fabricants de bières ou de jus de fruits demandent aux consommateurs de les rapporter quand elles sont vides. La consigne va-t-elle être généralisée en France ? Et va-t-elle devenir obligatoire ?



Ce ne sera pas pour tout de suite même si elle a failli. Le gouvernement le voulait, mais les sénateurs ont bataillé contre et finalement, cela va dépendre de nous, des Français, si nous arrivons à mieux trier nos bouteilles, la consigne restera facultative. En revanche, si nous de faisons aucun progrès, elle deviendra obligatoire en 2023. Car en France nous ne trions et recyclons que 60% des bouteilles, en Allemagne c’est 90%. Et justement Pour arriver a cette performance, les allemands ont mis en place la consigne. Quand vous recevez 15 ou 20 centimes a chaque fois que vous rapportez une bouteille vide, ça motive.

Mais les sénateurs ne l'ont pas voulu parce qu’on a déjà un système de tri avec les poubelles jaunes. La matière vendue rapporte beaucoup d'argent aux collectivités, donc c'est le manque a gagner pour les communes qui faisait peur aux sénateurs, qui ont quand même instauré la possibilité de consigne des bouteilles de verre. Quand elles sont réemployées et c’est ce qu’on trouve déjà dans certaines régions.

Le réemploi du verre pour réduire le plastique?

C’est l’objectif du gouvernement : il a demandé aux industriels d’augmenter la proportion de verre pour les eaux minérales, les sodas, les jus de fruits. Et de les vendre de plus en plus dans des bouteilles réutilisables. Ce n’est pas la bouteille en verre que vous jetez dans le bac de verre et qui se casse. C’est une bouteille plus solide qui en général est réutilisable 20 fois au moins. Elle est récupérée, lavée et peut servir a nouveau.



En Allemagne ou la consigne est pratiquée depuis longtemps, 40% de boissons sont vendues dans du verre et ça a permis de réduire la place du pastique. Le problème, c'est l'impact sur l'environnement. Le verre c’est quand même plus lourd, réutiliser les bouteilles, ça veut dire les mettre dans des camions, les remplir et les rapporter au magasin et ça fait de la pollution. L’Agence de l’environnement a calculé que la consigne avait un impact négatif sur l’environnement si la bouteille doit faire plus de 250 kms. Donc il faut qu’elle soit vendue dans la région de production de l’eau, du soda. C’est pour ça que le verre ne va pas remplacer totalement le plastique et que nous allons devoir encore mieux les trier, sinon en 2023, elles seront consignées. Pour éviter carrément la bouteille d'eau en plastique, il y a l'eau du robinet, qui est 200 fois moins chère.