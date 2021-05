publié le 12/05/2021 à 08:12

Aux Assises de Savoie, Nordahl Lelandais a bien été reconnu coupable de meurtre. L'ancien maitre chien plaidait l'homicide involontaire mais il a été condamné à 20 ans de réclusion pour avoir frappé à mort le caporal Arthur Noyer en 2017.

Le parquet avait réclamé 30 ans de réclusion. L'accusé n'a pas bronché à l'énoncé du verdict. Les parents d'Arthur Noyer, eux, se disent soulagés. Assez pour fraterniser avec la famille Lelandais.

"C'est moi qui suis allé le premier vers Madame Lelandais, raconte le père de la victime, Didier Noyer. Elle est en souffrance, on n'a pas la même souffrance, mais il n'étais pas question de ne pas aller vers cette famille, parce que nous, on est comme ça, et c'était plus simple pour nous que pour elle. Quand elle a vu que j'allais vers elle, elle est venue vers moi et on s'est serrés, tout simplement. Pas de haine de notre part, de la peine pour les deux familles. Ma dignité est vis-à-vis d'Arthur pour lui montrer qu'on essaye d'être digne. Celui qui tue mon fils, je n'ai rien à lui montrer." Nordahl Lelandais ne fait pas appel. Il doit encore être jugé pour le meurtre de la petite Maëlys l'année prochaine.

