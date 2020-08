Arles : trois gardiens de la prison blessés par un détenu

et AFP

publié le 01/08/2020 à 19:55

"Deux gardiens de la prison d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, ont été légèrement blessés et un autre plus sérieusement, mais ses jours ne sont pas en danger", a indiqué la Sûreté départementale, le 1er août. L’un des fonctionnaires aurait été touché au niveau de la gorge, à la carotide. Il a été héliporté d’urgence à l’hôpital de la Timone, à Marseille

Le détenu s'est retranché dans la salle des parloirs, profitant d'une visite, mais il ne retient personne en otage. Les visiteurs qui se trouvaient sur place ont pu être évacués, a également précisé la même source. Une équipe régionale d'intervention et de sécurité est sur place.

La maison centrale d'Arles, qui a ouvert en 1991, accueille les personnes détenues condamnées à une longue peine ou présentant des risques. Elle est prévue pour accueillir 157 places.