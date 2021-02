publié le 15/02/2021 à 08:26

Une histoire assez démente du côté de Montauban où habite Franca. Elle a 70 ans, sa maison se trouve au bout d'un petit chemin qui appartient à son voisin. Celui-ci refuse qu'elle l'emprunte et a mis un cadenas au portail. La septuagénaire est restée enfermée quatre jours la semaine dernière.

Elle raconte le cauchemar qu'elle vit et son quotidien au micro de RTL. "Je pensais que ça allait être fini mais plus ça va plus je le vis mal. Je ne dors pas la nuit, intérieurement ça me bouffe. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mon fils m'amène les courses, moi je cuisine", explique-t-elle.

"Je ne sais pas combien de temps je vais vire si ça continue comme ça, vu dans l'état que je suis. Je pense que ce n'est pas possible une vie comme ça... J'ai toujours vécu là et je suis toujours passée là", confie-t-elle, désespérée par la situation.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Selon nos informations, la prime aux travailleurs précaires va être prolongée de trois mois pour tenir jusqu'à l'été. À terme plus de 500.000 personnes devraient en bénéficier selon la ministre du Travail Élisabeth Borne.

International - Le G5 Sahel s'ouvre aujourd'hui, Emmanuel Macron va s'entretenir par visioconférence avec les présidents de la région. Plus de 5.000 soldats français sont mobilisés sur place dans le cadre de l'opération Barkhane. Paris voudrait que les forces locales prennent le relais, car la France a déjà perdu des dizaines d'hommes.

People - Le prince Harry et Meghan Markle attendent leur deuxième enfant. Ils l'ont annoncé hier soir, le jour de la Saint-Valentin.

Football - Marseille a réussi à arracher le nul 0-0 hier soir à Bordeaux, et pourtant l'OM était réduit à 9 joueurs. Même score vierge pour Lille face à Brest. Les Lillois restent leader mais avec seulement un petit point d'avance sur le PSG.