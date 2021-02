publié le 15/02/2021 à 01:05

C'est une expérience bête qui a tourné au drame. À La Ferrière-sur-Risle dans l'Eure, cinq jeunes se trouvant à l'intérieur d'une voiture, ont tenté d'allumer une cigarette à l'aide d'un aérosol de type déodorant. Ils ont été brûlés au visage, dont un gravement qui a dû être hospitalisé à Paris.

Cet accident est relaté par FranceBleu, qui explique que les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 février, vers 2h40 du matin. Gravement brûlé au visage, l'un des cinq jeunes, âgé de 18 ans, a dû être évacué en urgence absolue jusqu'à l'hôpital Saint-Louis, dans le Xe arrondissement de Paris, précise le quotidien local.

Moins gravement touchés, les quatre autres jeunes, une femme âgée de 15 ans et trois hommes âgés de 15, 15 et 18 ans, ont été hospitalisés à Evreux et à Bernay.