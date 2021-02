publié le 15/02/2021 à 07:41

À Toulouse, l'affaire de la maison squattée de Roland n'est visiblement pas terminée... Le retraité de 88 ans a pu récupérer son bien en fin de semaine grâce à la mobilisation de ses voisins. Samedi 13 février, ils se sont réunis au bord du lac de Sesquière pour discuter de la suite des évènements.. Mais à peine installés pour un pique nique, ils ont été agressés par une dizaine de personnes cagoulées.

David, l'une des victimes ne s'en remet pas. "J'ai vu une dizaine ou douzaine de personnes habillées tout en noir avec des matraques télescopiques. Ils ont crié 'la fête est finie', ils sont venus vers nous, ils m'ont bousculé. J'allais tomber par terre, ils m'ont gazé sur l'œil puis j'ai pu me relever et j'ai couru", raconte-t-il.

"Ca me touche. Je suis devenu Français il y a deux ans avec fierté et là le fait que je me bats pour faire un simple acte citoyen pour essayer de faire évoluer les choses démocratiquement, de me faire attaquer, agresser de façon sauvage, pour moi c'est du terrorisme parce que c'est ça qu'ils essayent de semer, d'intimider les gens. Psychologiquement je suis détruis là."

À écouter également dans ce journal

Google - Selon nos informations, le géant du net va devoir payer une amende de plus d'un million d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. En cause : les notes attribuées aux hôtels, de 1 à 5 étoiles. Cela entretient une confusion avec les catégories officielles qui sont contrôlées par l'État et qui utilisent aussi des étoiles.

Génération identitaire - Une procédure de dissolution a été engagée contre le groupe d'extrême droite anti-migrants. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé samedi soir sur Twitter.

Rugby - Le XV de France a frappé fort hier avec une victoire sur le fil face à l'Irlande, 15 à 13 dans la 2e journée du tournoi des VI nations. Ca n'était pas arrivé depuis 10 ans. Les Bleus prennent la tête du tournoi et peuvent rêver du Grand Chelem.