et AFP

publié le 06/02/2020 à 23:48

Une infirmière allemande est soupçonnée de tentative de meurtre sur trois patients de la clinique de Homburg dans la Sarre, a annoncé le parquet de Sarrebruck ce jeudi 6 février, précisant que la justice enquêtait.

Âgée de 34 ans, l'infirmière est suspectée d'avoir injecté en janvier des "médicaments non prescrits médicalement" à trois patients de l'unité de soins intensifs. Ces malades, dont elle avait la responsabilité, avaient connu une "détérioration inattendue, médicalement inexplicable" et en partie "une détérioration de leur état de santé respectif mettant leur vie en danger".



Un échantillon de sang d'un patient avait montré qu'il avait reçu des médicaments non prescrits. L'infirmière nie cependant catégoriquement les faits. Arrêtée le 27 janvier, elle a été libérée le lendemain sans qu'aucun mandat d'arrêt ne soit pour le moment émis.

Plusieurs autres scandales de crime en milieu hospitalier

Ces dernières années, l'Allemagne a été secouée par plusieurs scandales de crimes et tentatives de meurtres en série en milieu hospitalier.

Dans une maternité du sud-ouest du pays, une infirmière avait été accusée d'avoir empoisonné cinq bébés à la morphine. Libérée après quatre jours de détention, elle fait toujours partie des personnes suspectées.

En juin 2019, un ex-infirmier souffrant "d'un trouble narcissique sévère" a été condamné à la perpétuité pour le meurtre d'au moins 85 patients au total dans deux hôpitaux en Basse-Saxe.