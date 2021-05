publié le 25/05/2021 à 08:12

Son témoignage fait froid dans le dos. Christian Puech, fervent défenseur de l'environnement, a fini aux urgences après avoir surpris un camion benne qui déversait ses déchets en pleine nature à Montbazin, dans l'Hérault. Il avait voulu filmer la scène pour dénoncer ce dépôt sauvage.

"J'y suis allée très discrètement alors qu'il déversait du placoplatre", raconte-t-il. Après avoir aperçu Christian Puech, le conducteur du camion court jusqu'à lui pour lui assurer qu'il va "enlever tout ça". Cependant, la situation dégénère lorsque le pollueur tente de prendre la caméra de force.

"Il est passé derrière moi et là j'ai reçu un choc sur la tempe", poursuit Christian Puech qui "a vu les éclairs et s'est retrouvé par terre". "Il m'a frappé avec une barre et m'a fracturé le tibia. Ce coup était extrêmement fort puisque j'ai deux fractures au total pour lesquelles je vais devoir être opéré", précise-t-il.

Christian Puech après son agression Crédit : Famille Puech

