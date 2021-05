publié le 24/05/2021 à 19:00

C'est une première mondiale : un patient quasi aveugle qui recouvre la vue, en partie en tout cas. Ce patient, c'est un homme de 58 ans atteint d'une maladie génétique, la rétinopathie pigmentaire. Ce patient diagnostiqué il y a une quinzaine d'années en était au stade terminal de la maladie : plus de vision périphérique, plus de perception des formes, juste la présence ou non de la lumière.

Il y a deux ans, on lui administre ce traitement associant thérapie génique et stimulation lumineuse, une seule injection dans l'oeil. Pour le professeur José Alain sahel, directeur de l'IHU 15/20 institut de la vision qui a coordonné cette étude internationale, la vie de son patient a changé. "Il peut localiser sur une table, un cahier, un verre par exemple, des tailles différentes. Il peut les attraper avec sa main et dans la rue avec ses lunettes, il est capable de voir les passages piétons", dit-il.

Le patient doit porter en permanence des lunettes très spéciales équipées d'une petite caméra. Au terme de plusieurs mois d'entrainement les résultats sont là, enthousiasmants. C'est un espoir pour des milliers de personnes, peut-être même des millions. Un essai clinique de phase 3 va être lancé pour confirmer l'efficacité de ce traitement.

