Les infos de 6h - Amende contre les guetteurs : à Marseille on redoute une sanction aveugle

publié le 25/05/2021 à 06:57

Une nouvelle manière de renforcer la lutte contre le trafic de drogue. Après les vendeurs et les consommateurs de stupéfiants, le gouvernement s'attaque désormais aux squatteurs et aux guetteurs. Parfois installés dans des halls d'immeubles, ils sont ceux qui tiennent les points de deal et sont chargés de surveiller les transactions. Ces maillons essentiels de la chaîne, jusqu'ici intouchables, pourront être bientôt verbalisés : 135 euros d'amende à partir de l'automne prochain, a annoncé lundi 24 mai Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur se rendra ce mardi à Vitrolles et à Marseille, où ce fléau touche de nombreux quartiers. À proximité d'un point de deal de la cité Phocéenne, où s'échangent hasch et cocaïne, les dealers sont cachés sous un porche entre deux bâtiments. Ils y font leurs transactions, mais d'autres jeunes gravitent autour. Guetteurs ou simples amis ? Impossible de faire la différence sans un travail d'investigation approfondi.

Selon les jeunes de ce quartier, cette "amende des halls" serait une sanction aveugle qui pourrait frapper tous les habitants de la cité sans distinction. "Je pense qu'il y a d'autres problèmes que ça à régler avant d'embêter les gens qui sont près de chez eux", témoigne l'un d'entre eux au micro de RTL. Ils expliquent également que cette mesure risque de les faire courir "deux fois plus vite" face à la police, même lorsqu'ils n'ont rien fait.

