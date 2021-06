publié le 01/06/2021 à 09:51

Un étrange phénomène s'est déroulé dans la commune de Bons-en-Chablais, en Haute-Savoie, samedi 29 mai. Un imposant bloc de glace, de plusieurs dizaines de centimètres, est tombé du ciel malgré le temps ensoleillé qui y régnait ce jour-là.

Un vrai mystère pour Marina, une assistante maternelle qui gardait deux enfants au moment où la toiture de son chalet a été impactée : "On a entendu une espèce de vrombissement dans le ciel et d'un seul coup, tout de suite derrière, un gros 'crack'. C'est en levant la tête qu'on s'est aperçu qu'il y avait un trou béant dans l'avant-toit de la maison" explique-t-elle.

"Quand on a vu la taille de la glace, on s'est dit que ça aurait pu tuer quelqu'un" s'alarme Marina qui se demande encore comment ce bloc est arrivé jusqu'à sa toiture. "Il pourrait venir d'un avion et la deuxième hypothèse, ce serait que c'est une mégacryométéore, des boules de glace qui se forment et tombent mais c'est vrai qu'on aura maintenant tendance à avoir les yeux vers le ciel en espérant que ça ne retombe pas" ajoute-t-elle.

