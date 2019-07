et AFP

publié le 03/07/2019 à 12:02

Le siège du groupe Renault à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine a été perquisitionné ce mercredi 3 juillet. Elle intervient dans le cadre de l'enquête sur le financement d'une soirée de Carlos Ghosn au Château de Versailles, selon des sources concordantes.

La perquisition est menée par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff), a indiqué une source proche du dossier confirmant une information de l'Express. "Le groupe Renault confirme qu'une perquisition de la police est en cours à son siège de Boulogne-Billancourt et qu'il collabore pleinement avec les autorités", a affirmé un porte-parole de Renault.

Le parquet de Nanterre avait ouvert en mars dernier une enquête préliminaire sur les conditions dans lesquelles avait été organisé le mariage de l'ancien PDG de Renault au château de Versailles en octobre 2016. Carlos Ghosn avait obtenu la location du château et du Grand Trianon pour l'événement. Une prestation évaluée à 50.000 euros, en contrepartie d'une convention de mécénat signée entre l'établissement public et la marque au losange.



Le domicile de Carlos Ghosn à Étang-la-Ville, près de Paris, avait également été perquisitionné le 13 juin dernier dans le cadre de cette enquête.