Disparition d'Estelle Mouzin : l'avocat de la famille parle d'un "tournant" dans l'affaire

publié le 10/04/2021 à 10:15

Il s'agit sans doutes de l'affaire de disparition d'enfant la plus marquante des années 2000 : Estelle Mouzin est introuvable depuis 18 ans maintenant. Un dossier plus que jamais associé au tueur en série Michel Fourniret et les choses se sont encore accélérées cette semaine avec de nouvelles fouilles menées par les militaires et gendarmes sur un terrain familial de l'ogre des Ardennes.

D'énièmes fouilles qui font suite aux révélations de Monique Olivier et qui laissent entrevoir, enfin, un dénouement. Didier Seban, l'avocat de la famille de la fillette croit à cet épilogue : "Nous y croyons, c'est pour ça que nous nous battons depuis 18 ans, pour que la justice prenne en charge ce dossier, mène l'enquête, et je dois dire qu'on arrive au bout grâce à l'engagement d'Éric Mouzin, de l'association Estelle et d'une juge d'instruction, Mme Kheris, des enquêteurs, qui sont enfin rassemblés dans cette idée de trouver, de donner une réponse à la famille", salue l'avocat.

Monique Olivier mène les enquêteurs vers la découverte de ce corps Me Didier Seban, avocat de la famille d'Estelle Mouzin





Beaucoup de moyens ont été déployés pour ces nouvelles fouilles, confirme Me Seban, qui rappelle que "nous sommes sur un terrain très boisé, un terrain qui s'est modifié depuis 18 ans". "Jusqu'ici les recherches avaient été menées sur la base des déclarations de Michel Fourniret, mais malheureusement tout ce temps attendu pour le mettre en cause et travailler sur sa responsabilité dans la disparition d'Estelle, fait qu'aujourd'hui il perd la mémoire et donc ses déclarations étaient souvent confuses, celles de Monique Olivier sont beaucoup plus précises".

"Elle mène les enquêteurs vers la découverte de ce corps et je crois que c'est effectivement un tournant", assure l'avocat. Il faut "écouter" Michel Fourniret et Monique Olivier, "ne pas partir de l'idée que quand ils disent quelque chose c'est faux, parce que là on s'interdit de découvrir la vérité et c'est la grande faute des enquêteurs jusqu'à ceux qui ont repris cette affaire aujourd'hui", plaide Me Seban.