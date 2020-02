publié le 13/02/2020 à 08:57

La colère et l'incompréhension d'un père. Dimanche 9 février, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, dans le VIIIe arrondissement, Tiffen, une adolescente de 15 ans, est décédée électrocutée dans son bain avec son téléphone mobile, qui est tombé dans l'eau alors qu'il était en charge avec une batterie portable.

Une aberration pour Serge, son père, qui dénonce la négligence des fabricants et des vendeurs : "Tiffen était dans l'eau. Le chargeur continuait à charger. Quand j'ai pris le chargeur, j'ai pris du jus, j'ai pris le courant. Mon épouse a pris le courant quand elle a retiré la petite. Alors, imaginez juste deux secondes, on n'a pas de baskets, on est pieds nus dans la salle de bain, vous avez trois morts dans la salle de bain pour un téléphone", s'indigne-t-il.



"Pourquoi ça ne disjoncte pas ? Pourquoi le téléphone qui est branché dans l'eau continue à charger continue à produire ces 220 volts ? Pourquoi on vend des chargeurs pas aux normes, s'interroge Serge. Moi tout ça je ne l'ai pas fait pour moi, elle est partie la pauvre. Donc si on pouvait, pour elle, essayer de faire avancer ce genre de choses, il faut vraiment qu'on se pose dessus."

En arrêt cardiaque à l'arrivée des marins-pompiers, la jeune fille a été transportée aux urgences de l'hôpital de la Timone, mais n'a pu être réanimée. En France, chaque année, une quarantaine de personnes meurt par électrocution. La DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) rappelle que tous les appareils électriques sont potentiellement dangereux et qu'il faut les utiliser avec précaution.

Romain Roussel en est le directeur adjoint : "La première des précautions à prendre pour éviter tout accident est de ne pas recharger ses appareils électriques ou électroniques dans les pièces humides. Ne pas utiliser dans la baignoire ou sous la douche un appareil électrique branché sur le secteur. Et le troisième conseil de base est de ne pas manipuler d'appareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés. Tant que vous êtes mouillés, vous ne devez pas toucher à un appareil électrique branché."

