publié le 12/02/2020 à 13:37

La vidéo avait tourné sur les réseaux sociaux depuis le samedi 8 février. Elle montre une interpellation violente en marge d'une mobilisation des "gilets jaunes". Un jeune homme, debout contre la vitre d'un bâtiment, prend un coup de pied avant d'être mis à terre. Les images ont été vues près de 3 millions de fois et le parquet de Bordeaux a saisi l'IGPN, la police des polices, afin de mieux comprendre ce qu'il s'est passé.

Sur la vidéo, on voit deux policiers s'approcher d'un groupe de personnes aligné le long d'une façade. Un fonctionnaire désigne un homme. Le suspect est amené au sol sans ménagement et menotté. La proximité de civils, dont des enfants, créé un contraste saisissant.

Sauf que, pour les syndicats de police, l'homme est formellement identifié comme étant un manifestant violent. "Il n'y a absolument aucun doute", affirme Eric Marrocq du syndicat alliance. "Il a tenté de commettre des violences volontaires contre des fonctionnaires de police. (...) Il a été identifié comme étant un black bloc. On ne sait pas s'il armé à ce moment-là , on l'interpelle et on le prive de sa liberté en utilisant des techniques de police afin de s'assurer de sa personne".

Selon nos informations, des photos circulent sur les réseaux, où on peut voir une personne ressemblant à l'homme interpellé, avec un bonnet vert et portant une barre de fer. L'avocat du suspect évoque de son côté des violences illégitimes lors de son interpellation et souligne qu'aucune charge n'est pour le moment retenue contre lui. Deux enquêtes continuent désormais en parallèle : celle sur les violences lors de cette manifestation et celle de l'IGPN sur l'interpellation.

