publié le 13/02/2020 à 07:21

Ça plane pour Airbus. Le bilan 2019 du constructeur aéronautique s'avère être très positif et a été favorisé par les difficultés de son rival Boeing. Malgré une amende de 3 milliards d'euros pour éviter des poursuites judiciaires dans une affaire de corruption, l'avionneur européen a su naviguer dans un secteur en pleine mutation.

La parfaite illustration de sa capacité d'adaptation est son choix d'abandonner le programme de l'A380, qui a longtemps été son étendard. Au siège social de Blagnac, c'est clairement une page qui est en train d'être tournée puisque ce modèle pourra désormais être visité à l'Aeroscopia, le musée de Airbus.

Rémi Gavard, le responsable commercial d'Aeroscopia en dévoile les contours: "On a fait construire un bâtiment avec deux passerelles, comme dans un aéroport, pour pouvoir accéder facilement à l'avion". La version A380 du musée est un avion à étages de 80 mètres d'envergure dont Maxime est un fan absolu : "C'est majestueux, on se demande comment il fait pour voler. C'est un peu dommage qu'il ne soit plus en production".

Jean-Luc Labeyrie, ingénieur Airbus, tourne quant à lui la page de huit ans de sa vie de façon nostalgique : "C'est un projet qui me tenait à cœur et sur lequel on a passé pas mal de temps. Nous avons donné le meilleur pour cet avion. On termine une vraie épopée". Airbus n'a toutefois pas terminé les travaux pour permettre l’accueil du public dans son avion géant. Tout devrait être opérationnel début mars.

À écouter également dans ce journal

Justice - Patrick Balkany n'est plus en prison. La cour d’appel de Paris a ordonné, ce mercredi 12 février, la libération du maire de Levallois, au vu de son état général "difficilement compatible avec la détention".

International - 44 nouveau cas de coronavirus ont été détectés sur le Diamond Princess, le bateau de croisière situé au large du Japon qui compte donc désormais 218 personnes infectées à son bord. Parmi les nouveaux cas, 43 sont des passagers et le dernier cas concerne un membre d'équipage.

Football - Lyon a remporté "l'Olympico" face à Marseille (1-0) pour se hisser en demi-finales de la Coupe de France et rejoindre le Paris Saint-Germain, vainqueur de Dijon (1-6). Le petit poucet Épinal reçoit l'AS Saint-Étienne ce jeudi 13 février.