publié le 13/02/2020 à 06:41

Les conséquences de l'épidémie du Coronavirus, renommé ce mercredi Covid-19, sont nombreuses et en France, ce sont les prix du carburant qui sont impactés. Début février, les tarifs à la pompe ont nettement reculé dans les stations-services françaises, presque 3 centimes en moins pour le gazole par exemple.

Une baisse qui s'explique par la chute des importations de pétrole en Chine, selon Olivier Gantois, président de l'union française des industries pétrolières. "On estime que les importations chinoises de pétrole brut on baissé de deux à trois millions de barils par jour depuis le début de la crise du Coronavirus", explique-t-il.

"On a vu l'impact sur les prix du pétrole, par exemple depuis début janvier, le pétrole a baissé d'à peu près 13 dollars le baril. Du coup les prix des produits finis à Rotterdam, qui sont notre référence en Europe, ont baissé également et on a vu la baisse sur les prix à la pompe", ajoute le président de l'UFIP.

