publié le 04/08/2020 à 10:12

Les pompiers sont en alerte dans le sud de la France. Alors que le mistral menace, on s'attend à de nouveaux feux de forêts et un été très difficile encore sur le front des incendies. "Aujourd'hui il faut craindre chaque été", nous confie le colonel Grégory Allione, patron des pompiers des Bouches du Rhône et président de la Fédération, des sapeurs-pompiers de France.

"Chaque été il y a de la sécheresse, chaque été il fait très chaud dorénavant avec des températures très élevées sur l'ensemble du territoire métropolitain et donc on a des journées à risque, c'est la raison pour laquelle on appelle à la plus grande vigilance", a-t-il précisé rappelant que "80% des départs de feu sont liés à l'activité humaine et notamment à des accidents, à des mégots de cigarettes".

Grégory Allione a également affirmé que ces risques d'incendie ne sont plus limités au sud de l'hexagone. "Aujourd'hui l'ensemble du territoire est menacé par les feux d'espaces naturels. Il faut faire très très attention et dorénavant, cela met en forte sollicitation le modèle de sécurité civile".