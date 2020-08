Le sol jonché de valises et de papiers provenant des bureaux avoisinants

Le sol jonché de valises et de papiers provenant des bureaux avoisinants Crédits : Anwar AMRO / AFP

publié le 05/08/2020

Beyrouth se réveille endeuillée. Dans les ruines fumantes du port de la capitale libanaise, au milieu des immeubles éventrés, les secouristes tentent ce mercredi de retrouver des victimes, au lendemain des deux énormes explosions qui ont fait plus de 100 morts et des milliers de blessés.



La capitale libanaise est déclarée ville "sinistrée", après ces explosions d'une telle puissance qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'institut américain de géophysique (USGS) comme un séisme de magnitude 3,3. Dans l'épicentre de l'explosion, dont le souffle a été ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 kilomètres de là, le paysage reste apocalyptique.

Les conteneurs ressemblent à des boîtes de conserve tordues, les voitures sont retournées, calcinées, le sol jonché de valises et de papiers provenant des bureaux avoisinants, soufflés par l'explosion. Des secouristes, épaulés par des agents de sécurité, ont cherché toute la nuit des survivants ou des morts coincés sous les décombres.

Pour l'heure, la Croix Rouge libanaise indique que plus de 100 personnes ont été tuées et 4.000 blessés dans ces explosions. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans la journée. Les hôpitaux de la capitale, déjà confrontés à la pandémie de Covid-19, sont saturés.