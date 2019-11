publié le 09/11/2019 à 07:40

Le verdict est tombé pour Claude Chossat. "Repenti" autoproclamé de la bande criminelle corse de la Brise de Mer, cet homme de 42 ans a été condamné à huit ans de prison ce vendredi 8 novembre par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, pour complicité dans l’assassinat en 2008 de Richard Casanova, un des barons de ce gang. Quinze ans avaient été requis à son encontre.

Ancien homme à tout faire de Francis Mariani, l’un des "parrains" de la Brise de Mer, Claude Chossat n’a pas été considéré par les jurés comme l’auteur de ce meurtre qu’il avait toujours nié, après neuf jours de procès. Lors du procès, il a assuré devant la Cour qu'il avait permis l'arrestation d'au moins 45 personnes grâce à ses déclarations à la police. La Cour a d'ailleurs précisé qu'elle avait tenu compte de l'aide qu'il avait fourni à la justice.

Selon Sandrine, l'épouse de Claude Chossat, la peine infligée à son mari est un mauvais signal envoyé à ceux qui voudraient parler et collaborer avec la police : "Pour moi, les Corses ne parleront plus jamais. Quand on a un verdict comme ça, avec ce qu'il se passe et le peuple qui se soulève pour dire soit-disant non à la mafia, la justice veut qu'il y ait des gens qui parlent mais qui c'est qui va aller parler? Avec ce qu'ils viennent de faire à Chossat, qui c'est qui va aller parler?".

