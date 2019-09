"Non à la mafia" en Corse : "Une initiative urgente", dit Jean-François Bernardini

et AFP

publié le 26/09/2019 à 11:01

"Non à la mafia !": une vingtaine de personnalités corses, dont le prix Goncourt Jérôme Ferrari, mais aussi un ex-dirigeant du FLNC, des chanteurs ou des entrepreneurs, ont lancé mercredi un appel pour dénoncer une "emprise mafieuse d'une intensité jamais atteinte" dans l'histoire de l'île.

Explosions ou incendies visant des résidences, des restaurants ou des grandes surfaces, voire des trésoreries au printemps, 10 homicides commis depuis le début de l'année... Ces derniers mois ont été marqués par de nombreux actes de violence en Corse.

Aussi l'appel contre la mafia s'apparente à "une initiative urgente, prise par des femmes et des hommes de la société civile, qui exprime une inquiétude citoyenne", décrit Jean-François Bernardini, co-fondateur du groupe corse I Mufrini. "C'est un appel qui vient du peuple, qui veut encore plus que libérer la parole, poser les jalons de la vérité, écouter, interpeller et même accompagner les acteurs qui portent la responsabilité de l'île", poursuit-il.

L'Assemblée de Corse, qui doit se réunir en session ce jeudi 26 septembre et le vendredi suivant, devrait s'emparer du sujet.