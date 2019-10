publié le 01/10/2019 à 11:09

Cinq personnes cagoulées et armées ont annoncé lundi 30 septembre former un nouveau Front de Libération nationale corse (FLNC), du nom du groupe terroriste ayant déposé les armes en 2014. Cette nouvelle formation entend "sauver le peuple corse d'une disparition programmée".

Le groupe, qui a convié la rédaction de Corse-Matin à une conférence de presse "clandestine", se revendique de l'organisation initiale et de son "manifeste historique du 5 mai 1976". Le journal raconte qu'il leur a également été communiqué une page d'interdictions et de préconisations, abordant entre autres les questions "foncières, sociales, culturelles et touristiques". Pour les appliquer, le groupe a annoncé des "actions de propagande" et prévoit d'utiliser "la force si nécessaire".

Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête ouverte après cette annonce de la reconstitution d'un FLNC. "Je vous confirme que le parquet national antiterroriste se saisit de cette revendication", a déclaré Eric Bouillard, procureur de la République d'Ajaccio, ajoutant : "On a prêté beaucoup d'attention à cette action, le parquet de Paris prendra la suite".