et AFP

publié le 08/11/2019 à 21:25

Lula est libre. Un juge a autorisé ce vendredi 8 novembre l'ex-président du Brésil à sortir de prison. Il a donc été libéré suite à un arrêt rendu jeudi par la Cour suprême. Il a été accueilli par une véritable marée rouge de militants de gauche à sa sortie de prison.

Luiz Inacio Lula da Silva, 74 ans, figure historique de la gauche brésilienne, a retrouvé la liberté plus d'un an et demi après son incarcération à Curitiba (sud) pour corruption.

Dans son ordre de libération, le juge a expliqué qu'il n'y avait plus "aucun fondement pour l'exécution de la peine" en raison de la décision de la Cour suprême de mettre fin à une jurisprudence permettant l'emprisonnement dès une première condamnation en appel, même si tous les recours ne sont pas épuisés.

Incarcéré depuis avril 2018, Lula a commencé à purger une peine de huit ans et dix mois pour corruption, mais dispose encore d'autres recours auprès d'instances supérieures. Il a toujours clamé son innocence.