Un important trafic de faux-papiers a été démantelé la semaine dernière dans le département francilien du Val d'Oise. Deux hommes ont été interpellés et placés en détention. Ils fabriquaient des permis de conduire français, mais aussi des cartes d'identité belges, italiennes ou encore espagnoles. On a également retrouvé chez l'un des suspects des milliers de puces électroniques permettant de fabriquer de fausses cartes bancaires.

Pendant un an, les deux complices auraient inondé le quartier de Barbès, au nord de Paris de milliers de faux documents, à raison d'une trentaine par jour, vendus entre 100 et 200 euros pièce. L'un des des deux hommes se chargeait d'aborder des passants et de leur proposer des faux-papiers, jouant le rôle de rabatteur.

L'autre utilisait une imprimante thermique et fabriquait les documents, de très bonne qualité selon les policiers.

