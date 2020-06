Annecy : un réseau de trafic de stupéfiants démantelé, 16 Albanais interpellés

publié le 05/06/2020 à 17:41

Ce mardi 2 juin, les policiers du "groupe stup" de la sûreté urbaine d’Annecy ont procédé à un vaste coup de filet sur Annecy et sa région. 16 personnes ont été interpellées, 15 hommes et une femme, âgées de 19 à 46 ans. Elles sont soupçonnées de faire partie d’un réseau de vente d’héroïne et de cocaïne sur Annecy et sa région.

Toutes ces personnes sont originaires de la même région en Albanie. Parmi elles, la tête de réseau, des gestionnaires de points de vente, et des vendeurs qui étaient intégrés à une sorte de roulement entre l’Albanie et la France. Ces vendeurs venaient passer environ 6 mois en France, une activité qui leur rapportait 3.000 euros par mois, avant de repartir dans leur pays d’origine.

Après plusieurs mois d’enquête, et notamment de la surveillance téléphonique et l’utilisation de balises GPS, les policiers ont dû agir vite car la plupart des suspects s’apprêtaient à rentrer en Albanie, après l’ouverture des frontières suite au confinement. Parallèlement au coup de filet, les enquêteurs ont mis la main sur 2kg d’héroïne, 600g de cocaïne et 3.220 euros en liquide.