Une semaine après les importantes chutes de neige en Rhône-Alpes, 1.000 habitants de la Drôme toujours privés de courant ce jeudi 21 novembre. Les habitants témoignent sur RTL du cauchemar qu'ils vivent depuis maintenant 8 jours.



"On n'est pas habitués à vivre sans chauffage, sans électricité. On a l'impression que rien ne bouge. Hier soir on a été obligé d'aller coucher à l'hôtel parce que chez nous il fait 10 degrés, on n'a plus d'eau chaude, plus rien pour se laver, pour recharger les téléphones portables et qui pour avoir chaud, raconte un habitant de Perrin. Donc je commence à désespérer. Je voulais témoigner pour qu'on nous oublie pas."

Un octogénaire du même village a décidé de rester chez lui, entouré par une assistante sociale et une infirmière qui lui rendent visite plusieurs fois par jour. Jean-Pierre, lui, passe désormais ses nuits à l'hôtel après 8 jours sans courant. "On vit dans le noir parce que malheureusement on a des volets électriques, on achète des bougies mais dans les commerces y a plus de bougies s'éclairer donc on achète des bougies parfumées", confie-t-il.

Une situation "exceptionnelle"

Des centaines d'équipes d'Enedis travaillent dans la Drôme sans relâche. Mais la masse de neige tombée, le brouillard, les routes coupées par les chutes d'arbres ont rendu leur tâche très compliquée. "Sur une journée, on a eu autant de pannes que dans une année, constate le responsable de la cellule de crise. Pour nous c'est hors norme c'est un évènement vraiment exceptionnel".

L'ensemble des habitants devraient retrouver le courant d'ici demain soir.

