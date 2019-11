Accident en Haute-Garonne : le pont n'était pas considéré comme sensible.

et AFP

publié le 18/11/2019 à 14:00

Un pont routier s’est effondré, ce lundi 18 novembre, à Mirepoix-sur-Tarn, près de Toulouse. Une adolescente de 15 ans a été tuée et plusieurs personnes ont disparu. Le conseil départemental de Haute-Garonne a assuré que ce pont "n'était pas répertorié comme un ouvrage sensible" .

À la suite du drame, survenu aux alentours de 8h30, le conseil départemental a immédiatement réagi, assurant que le pont ne bénéficiait pas d'une surveillance particulière. Le pont, construit en 1931 selon le Conseil général, mesure 155 mètres de long et 6.50 mètres de large. "Une inspection détaillée avait été faite en 2017 et n'avait révélé aucun problème de structure", avec seulement des "désordres de type évolutif normaux".

À l'entrée du pont, dont une partie reste encore accrochée, un panneau mentionne qu'il est interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes, a constaté un journaliste. À cet endroit, le Tarn fait plus de 20 mètres de profondeur et 100 mètres de large.