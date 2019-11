Coupe Davis 2019 : programme, format, diffusion TV... Tout ce qu'il faut savoir

publié le 18/11/2019 à 16:20

Le Saladier d'Argent est toujours là, mais c'est bien le seul vestige d'une histoire vieille de 119 ans. 18 nations se disputent à partir de lundi 18 novembre à Madrid, sur une surface dur en intérieur, la Coupe Davis nouvelle formule, qui se veut un championnat du monde à grand spectacle.

Pour succéder à la Croatie, qui a remporté en 2018 la dernière Coupe Davis dans son format historique, le spectacle risque d'être moins flamboyant que celui rêvé par le footballeur Gerard Piqué dont la société d'investissement Kosmos a racheté les droits de la compétition pour 3 milliards de dollars sur 25 ans.

La densité de l'équipe de France, finaliste l'an dernier et emmenée par Gaël Monfils (10e mondial), Benoît Paire (24e), Jo-Wilfried Tsonga (29e), et le double Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert en fait un candidat logique à la victoire finale, tout comme l'Italie de Matteo Berrettini (8e) et Fabio Fognini (12e).

Toute l'épreuve sur une semaine

Sauf que les cartes ont été rebattues par le nouveau format de la compétition. Elle ne se déroule plus de février à fin novembre avec une équipe qui reçoit et une qui se déplace du 1er tour à la finale mais sur une seule semaine et dans une seule ville (appelée à tourner après Madrid).

Les affrontements ont aussi été nettement réduits. Chaque affiche se joue le même jour sur trois parties d'affilée (deux simples et un double) au lieu de cinq en trois jours (quatre simples et un double), en deux sets gagnants et non plus au meilleur des cinq manches.

Avant de retrouver en fin de semaine des quarts, des demies et une finale, l'épreuve débute par une phase de groupes (six de trois équipes) où chaque set et même chaque jeu comptera pour départager les équipes. Un format qui pourrait favoriser celles ayant à leur tête une locomotive puissante.

Federer absent, Nadal et Djokovic émoussés

À cet égard, la paire Mahut-Herbert a de quoi jouer ce rôle pour la France. L'Espagne, avec Rafael Nadal, et la Serbie, avec Novak Djokovic, sont aussi lourdement armées. Encore faut-il que les numéros 1 et 2 mondiaux ne soient pas à plat physiquement en cette fin de saison, ce que le Masters ne vient pas vraiment de montrer...



En l'absence de Roger Federer (la Suisse n'est pas qualifiée et le numéro 3 mondial n'a plus joué la Coupe Davis depuis qu'il l'a remportée en 2014), du Russe Daniil Medvedev ou encore de l'Allemand Alexander Zverev, des performances décevantes de "Rafa" et "Djoko" pourraient porter un tort considérable à la compétition auprès du public.

France-Japon et France-Serbie sur TMC

Avec Sébastien Grosjean et non Amélie Mauresmo à la place de Yannick Noah au poste de capitaine, la France (groupe A) se frotte pour commencer au Japon de Kei Nishikori, mardi 19 septembre (à partir de 11h), puis à la Serbie de Djokovic, jeudi 20 septembre (11h). Ces deux rencontres sont à suivre en direct à la télévision sur TMC (chaîne gratuite) et sur beIN Sports 3 (chaîne payante).



La Croatie, l'Espagne et la Russie sont dans la poule B, l'Argentine, l'Allemagne et le Chili la C, la belgioque, l'Australie et la Colombie la D, la Grande-Bretagne, le Kazakhstan et les Pays-Bas la E, les USA, l'Italie et le Canada la F. Sont qualifiés pour les quarts les six vainqueurs de groupe et les deux meilleurs 2es.

Coupe Davis 2019 : le tableau Crédit : Vincent LEFAI, Paz PIZARRO / AFP