publié le 18/11/2019 à 14:53

Ce lundi 18 novembre, un pont suspendu enjambant le Tarn s'est effondré à Mirepoix-sur-Tarn, près de Toulouse, en Haute-Garonne. Le gouvernement a annoncé dans l'après-midi le lancement immédiat d'une enquête par le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).

"À cette heure, on ignore encore les causes précises de l'accident" qui a fait un mort et au moins un disparu, a indiqué le ministère de la Transition écologique et solidaire dans un communiqué, confirmant que les dernières inspections de l'ouvrage n'avaient révélé "aucune faille de sécurité".

L'inspection de l'ouvrage confiée en 2017 par le département de la Haute-Garonne au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) --un organisme de l’État-- n'avait "révélé aucune faille de sécurité", a rappelé le ministère. Selon lui, "une inspection visuelle réalisée par les services du département en 2018 a confirmé ce diagnostic."



Un mort et un disparu

Une adolescente de 15 ans a été tuée, et au moins un conducteur de poids lourd est recherché. La mère de la première victime, qui traversait le pont en voiture, a pu être sauvée par des témoins de la scène.

Le camion, retrouvé, est "apparemment un porte-char, ce type de véhicule transporte des grues. A priori, c'est un véhicule lourd", a indiqué le maire de Mirepoix, Éric Oget qui ne sait pas s'il fait plus ou moins que 19 tonnes, la limite autorisée sur ce pont.