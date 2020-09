publié le 18/09/2020 à 07:25

Dans la famille d'Adama Traoré, c'est désormais le sort d'un de ses cousins qui est au cœur d'une nouvelle polémique avec la police. Le parquet de Versailles va ouvrir deux informations judiciaires. Cet homme de 35 ans s'est noyé dans la Seine dimanche soir à Marly-le-Roi (Yvelines) alors qu'il était pris en chasse par la police. S'est-il noyé tout seul ? La famille demande des explications sur ses plaies à la tête. L'autopsie donne lieu à des versions contradictoires.

Les photos du défunt, que RTL a pu consulter, montrent nettement des plaies récentes au sommet du crâne. Pour Yassine Bouzrou, l'avocat de la famille, non seulement ces lésions sont compatibles avec des violences mais elles laissent ouverte l'hypothèse d'une implication policière lors du plongeon dans la scène de Mahamadou Fofana.

"S'il s'avère qu'il s'agit bien d'une noyade comme cause directe, cela n'écartera pas les violences comme cause indirecte. Car si les policiers ont commis des violences graves, notamment sur la tête de monsieur Fofana, et qu'ensuite il se retrouve à l'eau, bien entendu la cause indirecte de décès résultera des violences".

Problème, aucun témoin n'a assisté à la course-poursuite décrite par les policiers. Pour la procureur de Versailles Maryvonne Caillebotte, la noyade semble établie mais il est bien trop tôt pour tirer d'autres conclusions : "Effectivement, il y a des abrasions cutanées récentes et, je cite, 'elles n'ont pas joué de rôle dans le mécanisme du décès'. Pour le reste, soit on tire des conclusions tout de suite d'un dossier qui est encore en cours. Ce qu'évidemment je ne fais pas. Ou soit on en fait, et la parole est libre. Moi, je n'ai pas d'observation à faire par rapport à ça".

C'est désormais à un juge d'instruction de répondre aux interrogations des proches du cousin d'Adama Traoré. Une enquête qui pourrait prendre plusieurs mois.

