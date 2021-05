publié le 11/05/2021 à 07:07

Michel Fourniret est donc mort lundi à l'âge de 79 ans. Le tueur en série, l'un des pires criminels de l'histoire judiciaire française, emporte avec lui dans sa tombe les derniers secrets de son parcours meurtrier. Condamné deux fois à la perpétuité, il restait mis en examen dans quatre affaires de disparition non-élucidées, dont celle d'Estelle Mouzin en 2003.

Il avait reconnu l'année dernière son implication alors que depuis des années, les policiers et les enquêteurs ne croyaient plus à cette hypothèse. C'est surtout ce qui met en colère, le père d'Estelle Mouzin. "En fait cette disparition est anecdotique et de toute façon elle était écrite puisque ça fait très longtemps que son état de santé était très dégradé. C'est un non-événement", dit-il.

"Par contre, il est significatif de l'absence d'efficacité des moyens d'investigation depuis 2003. C'est un véritable fiasco et il en est la preuve et la matérialisation de ce fiasco", poursuit Éric Mouzin, le père d'Estelle au micro de nos confrères de BFMTV.

À écouter également dans ce journal

Policier tué à Avignon - Le Premier ministre a confirmé la mise en place, "dès le 1er juillet 2021", de l'observatoire de la réponse pénale, qui "portera principalement sur les infractions commises contre les forces de sécurité intérieures".

Déconfinement - Ce lundi 10 mai, Matignon dévoile les règles sanitaires qui devront être respectées. Le ministre de la Santé l'a encore confirmé ce lundi, les cafés, bars et restaurants pourront bien rouvrir leurs terrasses le 19 mai partout en France. Mais cela se fera sous une condition : des tablées de six convives maximum et une capacité globale de 50%.

Vaccin contre le coronavirus - Le Canada est le premier pays à vacciner ses jeunes contre le coronavirus. Les 12-15 ans peuvent donc recevoir le vaccin de Pfizer/BioNTech.