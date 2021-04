publié le 28/04/2021 à 05:46

Les enquêteurs semblent enfin se rapprocher du but. Dix-huit ans après la disparition d'Estelle Mouzin, ils sont convaincus d'être sur une piste sérieuse et espèrent pouvoir retrouver le corps de la fillette de 9 ans. C'est pourquoi une nouvelle journée de fouilles géantes va débuter ce mercredi 28 avril, dans les Ardennes.

C'est tout un pan de forêt qui a disparu, un flanc de colline a été transformé en champs de terre par les deux pelleteuses qui retournent la terre depuis deux jours. Sur place, l'ancienne compagne de "l'ogre des Ardennes", Monique Olivier continue de guider les enquêteurs.

La moitié du périmètre a déjà été ratissée. "Il y avait une première zone plus facile, maintenant on rentre dans une zone un peu plus escarpée, dans laquelle Michel Fourniret pouvait parfaitement parvenir vu la manière dont le terrain est organisé", explique Didier Seban, l'avocat d'Eric Mouzin. Ce mercredi, les recherches devraient se concentrer sur un secteur signalé par un riverain, un affaissement de terrain d'1,20m sur 1,30m, dissimulé dans une sapinière.

